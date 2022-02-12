SMA’a hastalarına müjde algısı
Spinal müsküler atrofi (SMA) hastalarının ilaç giderlerinin SGK tarafından karşılanması için aranan kriterler düzenlendi. Fakat yapılan yeni düzenleme SMA’a hastası çocukların tamamen tedavi olması için henüz yeterli değil. SMA hastası 18 aylık Pera’nın babası Hakan Sinkiler, “Bu değişiklik, yurt dışında alınabilen gen tedavesi için uygulanan Zolgensma ilacını kapsamamaktadır” dedi.
SMA ilaç giderlerine ilişkin tebliğ, 8 Şubat’ta Resmi Gazete yayımlanmıştı. Tebliğ, ‘SMA hastalarının ilaçlarını SGK karşılayacak’ başlıklı haberlerle duyurulmuştu.
SMA hastası 18 aylık Pera’nın gen tedavisi için gerekli olan 2 milyon 253 bin doların toplanabilmesi için kampanyalarını sürdüren baba Hakan Sinkiler, “Pera doğuştan gelen SMA hastalığına sahip. SMA kas hareketlerini ve gelişimini etkileyen genetik, yani kalıtsal bir motor nöron hastalığıdır. Resmi gazete yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte telefonlarımız susmadı" dedi.
"Herkes ‘gözünüz aydın’ diyerek arıyor. Fakat ortada bir yanlış anlaşılma var" diyen Sinkiler, "Yeni düzenlemede gen tedavisi için kullanılan Zolgensma ilacını kapsamıyor. Yaptığımız kampanyalar bu haberler yüzünden zora girdi. İnsanların kafasında soru işareti oluşuyor. Ne yapılmaya çalışılıyor anlamıyoruz. Zaten binbir güçlükle bulduğumuz gönüllüler ve bağışçıların hepsinin kafasında soru işareti oluşmuş durumda" şeklinde konuştu.
"Şu an bu haberler nedeniyle tüm ailelerle beraber zor bir süreçten geçiyoruz” ifadelerini kullananan baba Hakan Sinkiler, şöyle devam etti: “Çıkan haberlerin, valilik izinli olarak yürütülen kampanyaları etkilememesi adına doğru bilgilerin kamuoyunun bilgisine sunulmasını rica ediyoruz. Tüm SMA’lı çocukların bir an önce Zolgensma ilacına ulaşabilmesini temenni ediyoruz. Bu yolda en kesin çözüm, Zolgensma ilacının da Türkiye’ye getirilerek devlet kontrolünde uygulanmasıdır”
İlgili Haberler
- Ünlü oyuncu Sharon Stone: 'Tacize bile uğrasam susmam gerektiği söylendi'
- İsmail Kartal, gönderilmesi gereken isimleri belirledi
- Portekiz'de Katolik Kilisesi'nde 214 çocuk istismarı şikayeti alındı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- 'Onlara verelim bu parayı, iki gün geçinebilirler mi?'
- SMA’a hastalarına müjde algısı
- Milyarlarca bütçe yetmedi
- Bilim Kurulu hâlâ toplanmadı
- Bakanlıktan dikkat çeken mermer ocağı kararı
- Elon Musk açıkladı: 'Gerçek olduğuna inanmak zor'
- Kask takmayan motosikletliden acı haber
- Kaybolmuştu, cansız bedeni kuyuda bulundu
- ABD ile Ukrayna arasında dikkat çeken görüşme
- Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu