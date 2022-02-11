İsmail Kartal, gönderilmesi gereken isimleri belirledi

11 Şubat 2022 Cuma, 07:00

Geçen sezona Erol Bulut’la başlayan ancak sezon ortasında takımı Emre Belözoğlu’na emanet eden Fenerbahçe yönetimi genç teknik adam ile de sezon sonu vedalaşmış, yeni sezona eski teknik direktörü Vitor Pereira ile girmişti.

Ligdeki kötü gidişat ve UEFA Avrupa Ligi’nde alınan sonuçlar Portekizli’yle ilk yarı bitmeden yolların ayrılmasına neden olmuştu. Takım bir süreliğine Zeki Murat Göle’ye emanet edildi. Başkan Ali Koç daha sonra İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı. Ancak işler umulduğu gibi yolunda gitmedi. Kadıköy’de Medipol Başakşehir’e mağlup olan Fenerbahçe, en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası’nda da Kayserispor’a elendi. Lig yok, kupa yok. Sezon erken bitti. Şimdi kollar bir kez daha sıvandı. Gelecek sezonla ilgili yeni oluşum için çalışmalar var. Görünen o ki; her şey silbaştan olacak. Ama bu ‘silbaştanlar’ nereye kadar? İsmail Kartal, Ali Koç’a geniş kapsamlı rapor sunmuş. Raporda birçok oyuncu hakkında notlarını aktarmış. İsmail Hoca’nın olumsuz görüş belirttiği futbolcular arasında Luiz Gustavo, Nazım, Mert Hakan Yandaş, Novak, Berisha, Pelkas, Sosa, Rossi, Serdar Aziz ve Tisserand’ın isimleri yer alıyor. Fenerbahçe’de 3.5 yılda 9 teknik direktör değişimine gidilmiş, 65 futbolcu transfer edilmişti.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Türkiye Kupası’na veda eden Fenerbahçe’de muhalefet olağanüstü genel kurul çağrısını daha yüksek sesle dillendirmeye başladı. 65 transfer için 150 milyon Avro’dan fazla harcama yapan başkan Ali Koç’un, sıfır kupalı döneminde tarihi başarısızlıklara imza atması camianın sabrını fazlasıyla taşırmış görünüyor.