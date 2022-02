Ünlü oyuncu Sharon Stone: 'Tacize bile uğrasam susmam gerektiği söylendi'

11 Şubat 2022 Cuma, 11:21

Anılarını kaleme aldığı The Beauty of Living Twice adlı kitapta hem kendisinin hem de ablasının büyükbabaları tarafından taciz edildiğini itiraf eden Sharon Stone yeni açıklamalarda bulundu.

Rake Magazine'e konuşan 63 yaşındaki yıldız, küçük bir çocukken kendisine, tacize bile uğrasa iyi bir kız olup sessiz kalması gerektiğinin söylendiğini anlattı.

NTV'de yer alan habere göre Stone, çocukluk yıllarında ailesinin kendisinden itaatkar olmasını beklediğini de söyledi.

"ÇENENİ SÜREKLİ KAPALI TUTMAK SAĞLIKLI DEĞİL"

Stone sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mükemmel, hiçbir şeyden şikayet etmeyen, her zaman her şeyi doğru bir şekilde yapan biri olmam bekleniyordu. Bunu bilmek çok sıkıcı. Sessiz ve bağımlı olmak, çeneni sürekli kapalı tutmak zorunda kalmak sağlıklı bir rol değil."

Yıldız oyuncu IQ testlerinde yüksek sonuç aldığı için herkesin kendisinden beynini daha fazla kullanacağı bir meslek sahibi olmasını beklediğini de sözlerine ekledi.