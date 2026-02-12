Cumhuriyet Gazetesi Logo
Smart Solar’da 114 günlük grev kazanımla sonuçlandı: Yüzde 50 zam ve 44 işçi işe iade edildi

Smart Solar’da 114 günlük grev kazanımla sonuçlandı: Yüzde 50 zam ve 44 işçi işe iade edildi

12.02.2026 17:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Smart Solar’da 114 günlük grev kazanımla sonuçlandı: Yüzde 50 zam ve 44 işçi işe iade edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Smart Solar’da 260 işçinin 22 Ekim 2025’te başlattığı grev, 114 günün ardından toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi. İşçiler, en düşük ücretin 65 bin TL’ye yükseltilmesi, ortalama yüzde 50 zam ve grev sürecinde işten çıkarılan 44 işçinin işe iadesi başta olmak üzere önemli kazanımlar elde etti.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 114 gündür “büyük bir kararlılık, inanç ve dayanışmayla” sürdürülen grevin, üyelerin onayı ve memnuniyetiyle imzalanan toplu iş sözleşmesi sonucunda başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, “Smart grevimiz; toplu sözleşme hakkına ve grev hakkına sahip çıkma iradesini, dayanışmanın gücünü ve örgütlülüğün değerini bir kez daha ortaya koyan önemli bir tarihsel deneyim olmuştur” denildi.

ÜCRETLERDE VE SOSYAL HAKLARDA İYİLEŞTİRME

Smart Solar patronunun sıfır zam dayatması ile başlayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri tıkanmıştı. Birleşik Metal-İş'te örgütlü işçiler 114 günlük grevin ardından işten çıkarılan 44 işçinin işe iadeleri ve ortalama yüzde 50 ücret zammı ile sözleşmeyi imzalattı.

“KAZANAN YALNIZCA SMART SOLAR İŞÇİLERİ DEĞİL”

114 gün boyunca grev alanında sergilenen örgütlü duruş ve dayanışmanın kamuoyuna güçlü bir mesaj verdiği vurgulanan açıklamada, destek sunan konfederasyonlara, kardeş sendikalara, siyasi partilere, kurum ve kuruluşlara ve basın emekçilerine teşekkür edildi.

Açıklama, “Bu grevin kazananı yalnızca Smart Solar işçileri değil, tüm metal işçileri ve Türkiye işçi sınıfıdır. Smart Solar grevimiz, Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihinde örgütlü mücadelenin önemini bir kez daha gösteren çok değerli bir deneyim olarak yerini almıştır.” ifadeleriyle sona erdi.

İlgili Konular: #grev #Smart Solar #Birleşik Metal-İş Sendikası