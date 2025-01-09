Adanaspor 4 futbolcusuyla yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 4 futbolcusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Adanaspor 4 futbolcusuyla yollarını ayırdı!
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AA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 14:51

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 4 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Uğur Demirok, Turgay Gemicibaşı, Devran Şenyurt ve Metehan Mustafa Mollaoğlu ile karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze verdikleri hizmet için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #Adanaspor #Trendyol 1. Lig #Sözleşme

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