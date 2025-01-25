Soba gazından zehirlenen imam yaşamını yitirdi

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen imam, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Soba gazından zehirlenen imam yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 09:47

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Gündüz Mahallesi İbokom Cami İmamı Ahmet Yusuf Topaloğlu (24), 20 Ocak'ta ikamet ettiği lojmanda sobadan sızan gazdan zehirlenerek Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Topaloğlu, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Erzurum'a getirilen Topaloğlu için bugün öğle namazının ardından Narmanlı Cami'de cenaze töreni düzenlenecek.


Etiketler: #Erzurum #Karaçoban #Cami imamı

İlgili Haberler

Zehirlenmelere yol açıyor, hazımsızlığa sebep oluyor: Birlikte tüketilmemesi gereken 9 besin

Zehirlenmelere yol açıyor, hazımsızlığa sebep oluyor: Birlikte tüketilmemesi gereken 9 besin
Uzmanlar uyardı: İnfluenza A, gıda zehirlenmesiyle karıştırılıyor

Uzmanlar uyardı: İnfluenza A, gıda zehirlenmesiyle karıştırılıyor
Üniversitede 20 öğrenci hastanelik oldu: 'Zehirlenme' şüphesi

Üniversitede 20 öğrenci hastanelik oldu: 'Zehirlenme' şüphesi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler