Soba gazından zehirlenen imam yaşamını yitirdi
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen imam, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Gündüz Mahallesi İbokom Cami İmamı Ahmet Yusuf Topaloğlu (24), 20 Ocak'ta ikamet ettiği lojmanda sobadan sızan gazdan zehirlenerek Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Topaloğlu, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Erzurum'a getirilen Topaloğlu için bugün öğle namazının ardından Narmanlı Cami'de cenaze töreni düzenlenecek.
Etiketler: #Erzurum #Karaçoban #Cami imamı
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