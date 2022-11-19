Sultanbeyli'de yangın paniği: 3 bina alev alev yandı!

İstanbul Sultanbeyli’de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yandaki iki binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.

DHA
19 Kasım 2022 Cumartesi, 07:15
Sultanbeyli'de yangın paniği: 3 bina alev alev yandı!
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Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede bütün çatıyı sardı ardından bitişikte bulunan iki binaya daha sıçradı.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri üç binada etkili olan yangını söndürmeye çalışırken, yangının diğer binalara sıçramasına engel olmak için soğutma çalışması yaptı.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Yangın Sultanbeyli Bina

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