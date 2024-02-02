Sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti
Muğla'nın Ula ilçesinde müstakil evde sobadan çıkan yangında yalnız yaşayan Ali Demir (89) hayatını kaybetti.
Ula'nın Kızılyaka Mahallesi’nde Ali Demir’in yalnız yaşadığı müstakil evde bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri tarafından söndürülen yangında evde yapılan incelemede Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ali Demir'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Palalı Sabri' öldürüldü!
- Rehin alınan kadının mesajları ortaya çıktı
- Erdoğan'ın şeriat çıkışına tepki yağıyor
- Çok sayıda yaralı var!
- İYİ Parti harekete geçti
- Taksicilerden 250 araçlık 'Oğuz Erge' konvoyu
- Enver Aysever serbest bırakıldı: İlk açıklama geldi!
- Taksi şoförü hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı
- O ambulansta uyuşturucunun ne işi vardı
- Adaylık AKP'ye bırakılmıştı!