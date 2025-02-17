Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift yaşamını yitirdi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 11:02

Deredolu beldesinde yaşayan Galip (71) ve eşi Müşkinaz Genel'e (79) ulaşamayan yakınları, çiftin evine gitti.

Evde çiftin hareketsiz yattığını gören yakınları, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Eve gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin öldüğü belirlendi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen Genel çiftinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Gümüşhane Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Etiketler: #Gümüşhane #soba #gaz zehirlenmesi

İlgili Haberler

Sobadan çıkan yangında ağır yaralandı!

Sobadan çıkan yangında ağır yaralandı!
Aksaray'da 'karbonmonoksit' faciası: Anne ve 4 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

Aksaray'da 'karbonmonoksit' faciası: Anne ve 4 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi
Sobadan sızan gazdan zehirlendi... Hayatını kaybetti

Sobadan sızan gazdan zehirlendi... Hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler