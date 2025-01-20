Sobadan sızan gazdan zehirlendi... Hayatını kaybetti
Aksaray'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Süleyman Uz (52) hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında Eskil ilçesi Setik Yaylası’nda meydana geldi.
Müstakil evde yalnız yaşayan 2 çocuk babası Süleyman Uz’dan haber alamayan komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Eve giren ekipler, Uz’u hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Süleyman Uz’un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti.
Uz’un cansız bedeni, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.
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