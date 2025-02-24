Sobadan zehirlenen anne-oğul tedavi altına alındı
Eskişehir’de henüz bilinmeyen nedenle soba dumanından zehirlenen anne ve oğlu tedavi altına alındı.
Olay, Gündoğdu Mahallesi Günler Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre müstakil evde yaşayan anne ve oğlu soba dumanından etkilendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Anne ve oğlu Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler: #eskişehir #soba #soba zehirlenmesi
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