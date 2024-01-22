Şoför kapıyı üzerine kilitledi: Polise teslim edildi

Yayınlanma: 22.01.2024 - 18:35

Güncelleme: 22.01.2024 - 18:35

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten Samsun’a uyuşturucu getiren H.K., hakkında yakalama kararı olduğu için Tokat’ta içinde bulunduğu yolcu otobüsünde gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ancak, H.K., yakalanacağını anladığında yanında bulunan uyuşturucu paketini oturduğu koltuğun arasına sakladı ve yakalanmadan önce de arkadaşına yolcu otobüsü firmasını ve koltuk numarasını söyleyip içinde uyuşturucu bulunan paketi Samsun otogarında almasını söyledi.

Samsun otogarındaki yolcu otobüsüne binen E.Y., saklanan uyuşturucuyu paketini yerinden aldığı sırada otobüsün kaptanı ve muavini tarafından aracın kapıları kilitlenerek polise haber verildi.

TUTUKLANDI

Otobüsün içinde kilitli kalan E.Y. polis tarafından gözaltına alındı. E.Y.’nin üzerinden otobüsten aldığı paketin içinden 249,97 gram metamfetamin ele geçirildi. E.Y. kendisini A.Ç.’nin gönderdiğini ve otobüste cüzdan unutulduğunu ve almasını söylediğini iddia etti. A.Ç. de narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan E.Y. ve A.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Her iki şüpheli de savcıya ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ç suçlamaları kabul etmedi. E.Y. ise pakette uyuşturucu olduğunu bilmediğini savundu. E.Y. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.