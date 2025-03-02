İzmir'de acı olay: Nefes borusuna yemek kaçan Sudenaz kurtarılamadı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde yemek yediği sırada nefes borusu tıkanan zihinsel engelli genç kız, hastanede yaşamını yitirdi.
Dokuz Eylül Mahallesi'nde özel bir bakım merkezinde kalan zihinsel engelli Sudenaz Özbek (19), kahvaltı sırasında yemeğin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı.
Özbek'in nefes alamadığını fark eden görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özbek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özbek'in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: #Adli Tıp #112 Acil #Adli Tıp Kurumu
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