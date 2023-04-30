Soğuk hava deposunda patlama: 2 işçi ağır yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir fabrikanın soğuk hava deposunda amonyak gazının patlaması ile çıkan yangında 2 kadın işçi ağır yaralandı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2023 - 17:44
Soğuk hava deposunda patlama: 2 işçi ağır yaralı
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Aydın'da  saat 13.00 sıralarında Hıdırbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gıda fabrikasına ait soğuk hava deposunun soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazının patlaması ile yangın çıktı.

2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Depoda çalışan V.S. ile F.A. ağır yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2 kadın işçi Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Patlamanın nedeni araştırılırken, başlatılan soruşturma sürüyor. 



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