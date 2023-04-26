İstanbul'da iş cinayeti: Park halindeki kamyonete çarpan motokurye yaşamını yitirdi!
İstanbul Avcılar'da bir restoranda motokurye olarak çalışan ve motosikletin kontrolünü kaybederek park halindeki kamyonete çarpan 25 yaşındaki Yusuf Kaşıkçı, yaşamını yitirdi.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan bir restoranda motokurye olarak çalışan 25 yaşındaki Yusuf Kaşıkçı, motosikletin kontrolünü kaybederek park halindeki kamyonete çarptı. Hastaneye kaldırılan Kaşıkçı, hayatını kaybetti.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI!
Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ek iş olarak motokuryelik yapan Yusuf Kaşıkçı'nın kullandığı 34 SP 1376 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle park halindeki kamyonete çarptı. Ağır yaralanan Kaşıkçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde seyreden motosikletin park halindeki kamyona çarptığı anlar yer aldı.
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