Sıfırıncı Gün'ün Selin'i Damla Colbay kimdir, kaç yaşında?

28 Aralık 2022 Çarşamba, 15:19

Televizyon ekranlarının yeni dizilerinden Sırıncı Gün'ün oyuncu kadrosuna genç oyuncu Damla Colbay da dahil oldu. Dizide Selin karakterini canlandıracak olan genç oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

SIFIRINCI GÜN'ÜN SELİN'İ DAMLA COLBAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Damla Colbay, 14 Ocak 1993'te İzmir'de doğdu. Damla Colbay, üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başlamış ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı ''Demet'' karakteriyle tanınmıştır. Oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimine devam etmektedir.

DAMLA COLBAY'IN OYNADIĞI DİZİLER

2022 - Sıfırıncı Gün

2022 - Yalnız Kurt

2019 - 2021 - Hekimoğlu

2019 - Zengin ve Yoksul

2016 - 2017 - İçerde

2015 - 2016 - Hayat Mucizelere Gebe

2014 - 2015 - Kara Para Aşk



