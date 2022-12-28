Sıfırıncı Gün'ün Selin'i Damla Colbay kimdir, kaç yaşında?
TV8'in yeni projelerinden olan Sıfırıncı Gün dizisinin kadrosuna dahil olan oyunculardan biri de Damla Colbay oldu. Peki, Sıfırıncı Gün'ün Nisan'ı Damla Colbay kimdir, kaç yaşında? Damla Colbay hangi dizilerde oynadı?
Televizyon ekranlarının yeni dizilerinden Sırıncı Gün'ün oyuncu kadrosuna genç oyuncu Damla Colbay da dahil oldu. Dizide Selin karakterini canlandıracak olan genç oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...
SIFIRINCI GÜN'ÜN SELİN'İ DAMLA COLBAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Damla Colbay, 14 Ocak 1993'te İzmir'de doğdu. Damla Colbay, üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başlamış ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı ''Demet'' karakteriyle tanınmıştır. Oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimine devam etmektedir.
DAMLA COLBAY'IN OYNADIĞI DİZİLER
2022 - Sıfırıncı Gün
2022 - Yalnız Kurt
2019 - 2021 - Hekimoğlu
2019 - Zengin ve Yoksul
2016 - 2017 - İçerde
2015 - 2016 - Hayat Mucizelere Gebe
2014 - 2015 - Kara Para Aşk
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı geçti
- Mengü'nün iddiasına Akşener'in danışmanından yanıt
- Sessizliğini bozdu
- 'Gök kubbeyi başınıza yıkarız'
- Doğalgaz borusunda sızıntı: Uçuş trafiği durdu
- 'Tüm bilgileri kayıt altına aldım, öldürülürsem...'
- Peker'in iddialarına yanıt verdi
- Buzları eriten buluşma
- Şentop'tan seçim tarihi açıklaması
- İstanbul’a kayyum atamak!