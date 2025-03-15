Sokak hayvanları genelgesi ‘baskısı’: 'Türkiye Cumhuriyeti genelgelerle yönetilemez'

Yayınlanma: 15.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2025 - 04:08

Genelgede, belediyelerin sokak hayvanları için bakımevi alanı tahsis işlemlerini 17 Mart 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi. Ancak bu genelge, hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Hukukçular, genelgenin söz konusu yasada belirtilen hükümlerle çeliştiğine dikkat çekiyor. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katıldığı bir etkinlikte, “Ya bu işi yapacaklar ya da yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa bunu sonuna kadar kullanacağım” ifadelerini kullanması, tartışmaları daha da alevlendirdi.

“Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olarak genelgelerle yönetilemez” diyen avukat Kübra Oktay, “Genelgelerin üzerinde kanunlar ve yönetmelikler vardır. 7527 sayılı yasa, belediyelere 2028 yılına kadar süre tanımıştır. Bu nedenle valiliğin 17 Mart 2025’e kadar belediyelere verdiği süre, kanunla çelişmektedir” dedi.

Oktay ayrıca, genelgeyle belediyelere baskı yapılarak bir “zorunluluk” algısı oluşturulduğunu belirtirken hukuki bağlayıcılığı olmayan bir genelge nedeniyle belediyelerin cezai yaptırımla karşı karşıya kalamayacağını vurguladı. Oktay, bu hamlenin özellikle CHP’li belediyeleri hedef aldığını ifade etti.