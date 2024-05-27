‘Sokak Hayvanları Koruma Yasası’na billboardlu tepki

Sokak Hayvanları Koruma Yasası’nda yapılacak değişiklikte sokak hayvanlarının uyutulup yaşamlarına son verileceği iddialarına Menderes Belediyesi duyarsız kalmadı. İlçedeki tüm billboardlara “Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka hiç kimse alamaz!" yazan afişler asıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:36
‘Sokak Hayvanları Koruma Yasası’na billboardlu tepki
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Son günlerde kamuoyunda konuşulan ve Sokak Hayvanları Koruma Yasası’nda yapılacak değişiklikle sahiplenilmeyen hayvanların uyutularak hayatlarına son verileceği iddialarına İzmir'in Menderes Belediyesi tepki gösterdi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in talimatıyla ilçedeki tüm billboardlara “Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka hiç kimse alamaz! Hayvan Koruma Kanunu'nda yapılmak istenen yeni düzenlemeyle sokak hayvanlarının yaşamına son verilmesi planlanıyor. Bu plana ortak olma!’’ yazan afişler asıldı. Menderesli yurttaşlar da belediyenin hamlesine destek verdi.

“SUSMAYACAĞIZ”

Can dostların sesi olduklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ‘’Son günlerde Sokak Hayvanları Koruma Yasasıyla ilgili kamuoyunda konuşulan ve ne yazık ki konuşulmasının bile bizlere acı verdiği iddialarla ilgili sessiz kalamadık. Yapılacak yeni düzenlemeyle yerel yönetimlerin sahiplenilmeyen can dostları uyutacağına yönelik iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara karşı biz de kamuoyunda algı oluşturmak ve konuya karşı herkesin hassasiyet göstermesi için billboardlarımıza özel bir çalışma yaptık. Menderes Belediyesi olarak bu konuda susmayacağız’’ dedi. 


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