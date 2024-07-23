Yayınlanma: 23.07.2024 - 09:51

Güncelleme: 23.07.2024 - 09:51

Sokak köpekleri uyutulacak mı? sorusu Meclis'te devam eden görüşmeler ile kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki, Sokak hayvanları uyutulacak mı? Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi?

SOKAK HAYVANLARI UYUTULACAK MI?

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda ele alınan ‘Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Teklifi’nin görüşülmesine çarşamba günü 14.00’te başlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun salonuna alınan görüşmeler perşembe günü sabah saat 07.46’da sonlandı.

SOKAK HAYVANLARI YASASI MECLİS'TEN GEÇEN İLK 3 MADDE

18 saat süren görüşmelerin sonunda Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’te yeniden toplanmak üzere toplantıyı kapattı. Bu sürede 17 maddelik teklifin sadece ilk üç maddesi komisyondan geçebildi. Kabul edilen maddelere göre, kanunun amaçlarına “insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla” ifadesi ekleniyor. Sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan “sahipli hayvan” ve “sahipsiz hayvan” kavramları açık bir şekilde tanımlanıyor.