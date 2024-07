Urla’da sokak hayvanları yasa teklifi protestosu

Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:32

Güncelleme: 22.07.2024 - 14:32

AKP ve MHP tarafından hazırlanan ve içerisinde sokak hayvanlarının uyutulmasının da yer aldığı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepkiler tüm ülkede devam ediyor. İzmir’de de Urla Kent Konseyi Eğitim, Hayvan ve İnsan Hakları Komisyonu da yasa teklifine karşı bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP Urla İlçe Başkanı Pelin Karasakal, STK temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

“NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

Toplumun tüm fertlerini can dostlarımıza can olmaya davet eden Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, konuşmasının tamamında “Cumhuriyet Halk Partimizin yöneticilerinin ve Belediye Başkanlarımızın bu konudaki tavrı net. Herkesin bildiği gibi parti büyüklerimiz yasa görüşmelerinde red oyu kullanacağını açıkladı. Can dostlarımız için Türkiye'deki tüm CHP'li belediyeler olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Bizler yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz ve ben bu konuda toplumun tüm fertlerini eylemi ile söylemi bir olmaya ve can dostlarımıza can olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen basın açıklamasını okuyan Av. Pınar Yıldız Aydoğan da yasanın geri çekilmesi konusunda çağrıda bulundu.