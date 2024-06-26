Sokak hayvanlarını beslediği için darbedildi
İstanbul Kartal’da bir kişi, sokak hayvanlarını beslediği gerekçesiyle bir aile tarafından kafasına demir bir cisimle vurularak darbedildi.
Kartal Topselvi Mahallesi Pelit Sokak’ta saat 18.30 sıralarında, Emin Ünal (46) her gün düzenli olarak beslediği sokak hayvanlarını beslemek için evden çıktı.
KAFASINA VURA VURA DARBETTİLER
Sokakta hayvanları beslediği sırada Necati K., evinden çıkarak tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Necati K.’nın oğlu Zekayi K. ve eşi de aşağıya inerek, Emin Ünal’ı kafasına demir cisimlerle vurarak darbettiler.
Kafasından yaralanan Emin Ünal kanlar içinde kalırken, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sonlandı. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünal’ı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri darp eden aile bireylerini karakola götürdü.
Darp edilen Emin Ünal, "Ben evimden çıktım, mama poşeti elimdeydi. Darbedildiğim sokağa geldim. Hayvanları beslerken bahçesinden çıkan bir şahıs, 'Burada kedileri besleme, git başka bir yerde besle’ diyerek sözlü tacizde bulundu. Geldi elindeki demir metalle bana vurdu. Şahısla aramızda kargaşa yaşandı. Eşi ve oğlu geldi. Hep birlikte saldırdılar, darp ettiler beni" diye konuştu.
Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.
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