TBMM Genel Kurulu'nda 'sokak hayvanları' maratonu başlıyor... CHP, Genel Kurul'a tam kadro katılmaya hazırlanırken yaşam hakkı savunucuları Anıtpark’ta aralıksız eylem yapacak

Yayınlanma: 28.07.2024 - 13:43

Güncelleme: 28.07.2024 - 13:58

TBMM Genel Kurulu, sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri bugün 14.00’te başlayacak. Teklifin, yarın geceye kadar devam etmesi öngörülen görüşmelerine CHP grubu tam kadro katılmaya hazırlanırken, yaşam hakkı savunucuları da Ankara Anıtpark’ta aralıksız eylem yapacak.

Vergi paketine ilişkin kanun teklifi görüşmelerini dün gece tamamlayan TBMM Genel Kurulu, bugün sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçecek.

Teklifin hazırlığı aşamasında kamuoyunda başlayan ve komisyon görüşmeleri sırasında kavgalara yol açan tartışmalar ve protestolar devam ediyor. TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelere CHP milletvekilleri tam kadro katılmaya hazırlanıyor. CHP grubundan milletvekillerine gönderilen mesajda, “Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak gerekli direnci hep birlikte göstermek için bütün arkadaşlarımızın eksiksiz ve mazeretsiz genel kurula katılımı son derece önemlidir” ifadesi kullanıldı.

Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinin de komisyonda olduğu gibi sert tartışmalarla geçmesi bekleniyor.

HAYVANSEVERLER ANKARA'DA EYLEMDE

Genel Kurulda kanun teklifi görüşülürken, dışarda da yaşam hakkı savunucuları Anıtpark’ta eylem yapacak. İstanbul Kadıköy'de dün binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen protesto bugün Ankara'da devamedecek. Farklı illerden gelen çok sayıda hayvanseverler, görüşmelerin başlayacağı saatte Anıtpark’ta basın açıklaması yapacak ve oturma eylemi başlatacak. Hayvanseverlerin eyleminin kanun teklifi görüşmeleri tamamlanıncaya kadar sürmesi bekleniyor.

MECLİSTE EYLEM YAPMIŞLARDI

Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi, hazırlık aşamasında “uyutma”, teklif hazırlandıktan sonra ise “ötanazi” tartışmalarıyla kamuoyunda yoğun tepkilere neden oldu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda 18 Temmuz’a başlayan görüşmeler tartışmalar ve kavgalar üzerine 22 Temmuz’a ertelenmişti. 22 Temmuz’da yeniden başlayan görüşmeler yine tepkilere yol açmış, birçok ilde ve Ankara’da eylemlerini sürdüren yaşam hakkı savunucuları Meclis koridorlarında da sloganlarla ve oturma eylemiyle teklifi protesto etmişti.

Yoğun tepkiler nedeniyle Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması yolunu açan 5. maddeden AKP tarafından verilen önergeyle "ötanazi" ibaresi tekliften çıkarılarak yerine, “Veterinerlik Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu’nun 9. maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümlerin uygulanması" hükmü getirdilmişti.

TBMM'DE ZİYARETÇİ YASAĞI

Öte yandan, yaşam hakkı savunucularının Meclis koridorlarındaki eylemi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisine yol açmıştı. Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Birileri, muhalefet milletvekillerinin desteğiyle kalkıp geliyor, Meclis koridorlarını işgal ediyor, utanmadan sıkılmadan Meclis çatısı altında milletvekillerine 'katil' diye bağırabiliyor. Biz, bu densizliğe, bu edepsizliğe, bu şımarıklığa pabuç bırakacak, boyun eğecek bir grup değiliz. Biz, üç-beş marjinal karakterin çığırtkanlık yaparak, bağırarak, çağırarak Meclisi çalışamaz hale getirmesine eyvallah etmeyiz. Böyle bir edepsizliğin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler çok daha sıkı bir şekilde mutlaka alınmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın, bu konuşmasının ardından, 26-29 Temmuz tarihleri arasında TBMM’ye ziyaretçi yasağı getirildi.

CHP GRUP TOPLANTISI YAPACAK

CHP, 30 Temmuz Salı günü grup toplantısı yapacak.

TBMM Genel Kurulu’nun 1 Ağustos’tan itibaren tatile girmesi planlanıyor. TBMM Genel Kurulu'nun geçen hafta planlanan çalışma takviminde, yargı paketi ile Öğretmenlik Mesleği Kanun tekliflerinin çalışmalarının 31 Temmuz’a kadar tamamlanacağı yer almıştı.TBMM Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Meclis'in yaz tatili süresince çalışmalarına devam edecek.