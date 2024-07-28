TBMM’de ‘kırmızı boyalı eldiven’ protestosu
CHP ve DEM Parti milletvekilleri TBMM’de sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini kırmızı boyalı beyaz eldivenlerle protesto etti.
Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeleri içeren ve 17 maddeden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine Genel Kurul'da başlandı.
CHP ve DEM Parti milletvekilleri, kanun teklifini protesto için Genel Kurul'da kırmızı boyalı beyaz eldivenler taktı.
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