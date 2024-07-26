Sokak köpeklerine ötanazi teklifi görüşmeleri öncesinde Meclis’e ziyaretçi yasağı getirildi

Yayınlanma: 26.07.2024 - 14:00

Güncelleme: 26.07.2024 - 14:02

Getty Images Yasayla ilgili protestolar devam ediyor

TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan önemli yasa tekliflerinin görüşme sürecini hızlandırmak için AKP’nin önerisiyle, Meclis’in çalışma saat ve günleri uzatıldı.

Gündemdeki vergi paketi görüşmelerinin tamamlandı.

Gündeme alınması beklenen sokak köpeklerine ötanazi yolunu açan yasa teklifinin görüşmeleri öncesinde ise Meclis’e ziyaretçi yasağı getirildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) önerisiyle, Meclis gündeminde bulunan önemli yasaların görüşmelerinin hızlandırılması ve Meclis’in 1 Ağustos’ta tatile girebilmesi için mesai saatleri uzatıldı.

Normalde Salı, Çarşamba ve Perşembe günü çalışan Meclis Genel Kurulu, bugün, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri de çalışacak.

TBMM Genel Kurul gündeminde bulunan ve Perşembe gecesi ilk 18 maddesi kabul edilen vergi paketinin bu akşam bitirilmesi halinde, sokak köpeklerinin barınaklara alınması ve salgın hastalık, kuduz riski gibi nedenlerle “ötanazi” adı altında öldürülmesinin yolunu açan Hayvanları Koruma Yasası’nda değişiklik yapan yasa teklifinin de cumartesi gününden itibaren görüşmelerine başlanması planlanıyor.

ÜÇ GÜN BOYUNCA YASAK

Teklifin görüşmeleri öncesinde 26-29 Temmuz tarihleri arasında Meclis’e ziyaretçi yasağı getirildi.

TBMM Genel Sekreterliği’nin ilgili yazısında, “Gündemin yoğunluğu nedeniyle sayın milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için belirtilen tarihler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisine görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılmayacaktır” denildi.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sokak köpeklerine ötanazi uygulanması yolunu açan yasa teklifinin TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki görüşmelerinde hayvan hakkı savunucuları, komisyon salonuna alınmamış, dış koridorlarda bekletilmişti.

Meclis’te sabahlayan hak savunucuları, salona alınmamalarını ve teklifin geri çekilmemesini sloganlarla protesto etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Salı günkü grup toplantısında bu görüntülere tepki göstermişti.

Erdoğan, “Birileri geliyor, Meclis'e taşınıyor. Koridorları işgal edip Meclis altında milletvekillerine katil diye bağırabiliyor. Milletvekili, milletin temsilcisidir. Biz bu densizliğe pabuç bırakacak bir grup değiliz. Biz 3-5 marjinal karakterin çığırtkanlık yaparak, bağırarak Meclis'i çalışamaz hale getirmesine eyvallah etmeyiz. Bu meseleyi Meclis tatile girmeden önce taşkınlıklara prim vermeden yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz. Asla taviz yok, bu işi bitireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

AKP’DEN UZLAŞMA ARAYIŞI

AKP, Meclis gündeminde yasa tekliflerini, Temmuz ayı sonuna kadar yasalaştırmayı planlıyor.

Ancak özellikle Hayvanları Koruma Yasası’da değişiklik yapan yasa teklifi ile Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’ne karşı çıkan başta CHP olmak üzere muhalefet partileri içtüzükten kaynaklanan engelleme hakkını kullanacağı için iktidar partisi, uzlaşma arayışı başlattı.

Bu çerçevede iktidar partisi vergi paketi, sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi ve e-ticaretle ilgili torba yasa teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis’in tatile girmesi önerisi götürdü.

Muhalefetin karşı çıktığı Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 9. Yargı Paketi’nin ise yeni yasama yılına bırakılabileceği belirtiliyor.

Ancak 9. Yargı Paketi’nde aciliyeti bulunan düzenlemelerin ise Meclis tatile girmeden yasalaştırılması planlanıyor.