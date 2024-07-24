Ebru Baki araya girdi! Murat Muratoğlu'ndan Sözcü TV canlı yayınında tepki çeken sözler: 'Çinliler köpek yiyor, öldüreceğimize Çin’e ihraç edelim, ihracat yapmış oluruz'

Yayınlanma: 24.07.2024 - 11:50

Güncelleme: 24.07.2024 - 11:50

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda üç gün süren görüşmelerin ardından ‘Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi‘ AKP ve MHP’li komisyon üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

‘Ötanazi’ ibaresi düzenlemeden çıkarılsa da ‘uyutma’ya imkan tanıyan şu madde de kabul edildi:

“Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tedbir uygulanır.”

Bahsi geçen kanunun 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının C bendinde şöyle deniyor:

“Davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötanazi yapılmasına karar verilebilir. Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır.”

SÖZCÜ TV CANLI YAYININDA TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Katliam yasasına dair tartışmalar sürerken; Sözcü TV'de de aynı konunun konuşulduğu sırada Murat Muratoğlu'nun sözleri tepki çekti.

Muratoğlu, "Çinliler köpek yiyor. Sokak hayvanlarını öldüreceğimize Çin’e ihraç edelim. Hem onlar öldürmüş olur, hem ihracat yapmış oluruz. Yalan mı söylüyorum, yemiyorlar mı? Yiyorlar" dedi.

O anlarda Ebru Baki "Tamam çıkalım bu konudan" diyerek araya girdi. Muratoğlu'nun sözleri sosyal medyada tepki çekti.