Sokak ortasında 2'si kadın 3 garsonu darbettiler!

Yayınlanma: 15.07.2023 - 10:27

Güncelleme: 15.07.2023 - 10:30

Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde 13 Ocak tarihinde saat 00.30'da garson olarak çalıştıkları işyerlerinden çıkan Hasan Can B. (17) Eylül P. (18) ve Halime M. (23) mahallede yürürken içinde 4 kişinin olduğu otomobil yanlarında durdu.

"KIZLARA SORUYORUZ"

İddiaya göre, araçtan inen kişiler "Açık çorbacı var mı?" diye sordu. Hasan Can B.'nin "Hayır" cevabı üzerine şüpheliler, "Sana değil kızlara soruyoruz" dedi.

Hasan Can B.'nin "Kardeşim bu saatte açık çorbacı bulamazsınız, işinize bakın" demesi üzerine şüpheliler, yürümeye devam eden 3 kişinin peşinden koştu. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, şüphelilerden birinin önce Hasan Can B.'yi ardından Eylül P. ve Halime M.'yi darbettiği görüldü.

3 şüpheli kaçarken ihbarla bölgeye gelen polis, araştırma başlattı. Ambulansla hastaneye götürülen 3 arkadaş, tedavileri sonrası taburcu edildi ve saldırganlardan şikayetçi oldu.

"NİYE SALDIRDILAR ANLAMADIK"

Olayı anlatan Halime M., "Otomobili park ederek peşimizden koştular. Aralarından bir kişi Hasan Can B.'ye vurduktan sonra bize de tekme ve yumruk attı. Benim kulağıma vurunca yere düştüm. Niye saldırdılar anlamadık. Polis ve ambulans geldi. Bizi hastaneye götürdüler. Şahıslardan şikayetçiyim" diye konuştu.

"CEZALARINI BULSUNLAR"

Hasan Can B. ise şüphelilerin hakaret edip saldırdığını belirterek, "Otomobili park ederek bize doğru koşmaya başladılar. Önce bana yumruk attıktan sonra, yanımdaki diğer arkadaşlara saldırdıktan sonra kaçtılar. Kendilerinden şikayetçiyiz. Cezalarını bulsunlar" dedi.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.