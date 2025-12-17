Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.12.2025 14:14:00
Güncellenme:
DHA
Sokak ortasında cesedi bulunmuştu: Katil zanlısı arkadaşı çıktı!

Bilecik’te Suriye uyruklu Mahmud El-Hüseyin'in, sokak ortasında bıçaklanmış cesedi bulundu. Hüseyin’i öldürdüğü belirlenen arkadaşı Fırat Y. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Suriye uyruklu Mahmud El-Hüseyin (19), gece yarısı Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi yakınlarındaki Kent Ormanı yakınlarında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından başlatılan araştırmada şüphelinin Mahmud El-Hüseyin’in arkadaşı olan Fırat Y. (18) olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Fırat Y., işlemlerinin ardından elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Fırat Y.’nin ifadesinde, arkadaşı Mahmud El-Hüseyin’e ailevi sorunlarından bahsettiği, bu duruma kayıtsız kalması üzerine de aralarında çıkan tartışmada bıçaklayıp öldürdüğünü söylediği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

