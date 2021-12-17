Sokak ortasında defalarca bıçakladı, sanığa 'iyi hal indirimi" aldı

17 Aralık 2021 Cuma, 12:27

Bayrampaşa'da kendisinden boşanmak isteyen eşi Aleyna Tülay Taş'ı sokak ortasında defalarca bıçaklayan Okan Taş'ın yargılandığı davada karar duruşması görüldü.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Okan Taş katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. İstanbul Bayrampaşa'da 2 Nisan'da şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisinden ayrılmak isteyen eşi Aleyna Tülay Taş'ı sokak ortasında defalarca bıçaklayan sanık Okan Taş'ın 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Okan Taş, beraat ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Okan Taş'a "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. Sanığın cezasında "iyi hal indirimi" uygulayarak 13 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüphelinin, müştekinin arkasından gelerek, elindeki 12 santimetre uzunluğundaki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı kaydedildi. İddianamede, şüphelinin "Eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep edildi.