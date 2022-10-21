Sokak ortasında dehşet: Elindeki bıçakla çocuğu gasbetti

21 Ekim 2022 Cuma, 10:42

Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde 20 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında, Temel K., markete girerken, 8 yaşındaki kızı A.K'ye kendisine ait cep telefonunu vererek araçta bıraktı. Kız çocuğunun yalnız olduğunu fark eden şüpheli Şahin Y., aracın yanına geldi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Elindeki bıçakla kız çocuğunu tehdit eden şüpheli, elindeki cep telefonunu gasbederek kaçtı. Baba Temel K.'nin şikayeti üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Gaziosmanpaşa İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli Şahin Y. kısa sürede gözaltına aldı.

TELEFONU SATMIŞ

Şüpheli Şahin Y.'nin gasbettiği telefonu Sultangazi Gazi Mahallesi'nde C. A. isimli bir telefoncuya sattığı belirlendi. C. A.'yı gözaltına alan polis ekipleri, gasbedilen telefona da el koydu. Şahin Y. adliyeye sevk edilirken, C.A. hakkında 'Suç eşyası satın alma' suçundan işlem yapıldı.

Şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.