Sokak ortasında dehşet: Elindeki bıçakla çocuğu gasbetti
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Temel K., alışveriş yapmak için markete girerken kızı A.K'yi park ettiği araçta bıraktı. 8 yaşındaki A.K.'nin araçta yalnız olduğunu fark eden Şahin Y., A.K'ye bıçak çekerek elindeki cep telefonu gasbetti. Şikayet üzerine harekete geçen Gaziosmanpaşa İlçe Asayiş Büro amirliği ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde 20 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında, Temel K., markete girerken, 8 yaşındaki kızı A.K'ye kendisine ait cep telefonunu vererek araçta bıraktı. Kız çocuğunun yalnız olduğunu fark eden şüpheli Şahin Y., aracın yanına geldi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Elindeki bıçakla kız çocuğunu tehdit eden şüpheli, elindeki cep telefonunu gasbederek kaçtı. Baba Temel K.'nin şikayeti üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Gaziosmanpaşa İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli Şahin Y. kısa sürede gözaltına aldı.
TELEFONU SATMIŞ
Şüpheli Şahin Y.'nin gasbettiği telefonu Sultangazi Gazi Mahallesi'nde C. A. isimli bir telefoncuya sattığı belirlendi. C. A.'yı gözaltına alan polis ekipleri, gasbedilen telefona da el koydu. Şahin Y. adliyeye sevk edilirken, C.A. hakkında 'Suç eşyası satın alma' suçundan işlem yapıldı.
Şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Liz Truss istifa etti
- Sıradaki isim belli oldu
- Ne açıklayacağı ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- AKP'ye soğuk duş
- Merkez'in kararına 'bomba' yorum
- Yeşim Salkım desteklediği siyasiyi açıkladı
- Fakıbaba'nın yeni adresi belli oldu
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor