Karaman'da erkek şiddeti: Boşanma aşamasında olduğu kadını bıçakladı
Karaman'da Harun K. (43), parkta karşılaştığı ve boşanma aşamasında olduğu Saadet K.'yi (41) çıkan tartışmada karnından bıçakladı. Yaralı Saadet K, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan Harun K, yakalanarak gözaltına alındı.
Cedit Mahallesi Işın Çelebi Parkı'nda 17 Ekim Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında; Saadet K. evinin karşısında bulunan Işın Çelebi Parkı'nda boşanma aşamasında olduğu Harun K. ile karşılaştı.
Çift belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Harun K., Saadet K.'yi karnından bıçakla yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Yaralı kadın gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Harun K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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