Sokak ortasında dövülerek öldürülmüştü: ‘Süreç ciddiyetsizlik içinde yürütülüyor’

Sokak ortasında dövülerek öldürülen Hakan Tosun’un ailesi ve avukatları, cinayete ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için bugün basın açıklaması düzenledi. Beyoğlu’nda bulunan Karşı Sanat Merkezi’nde yapılan basın açıklamasında Tosun’un ablası Öznur Tosun, avukatlar Onur Cingil ve Hakan Bozyurt’un yanı sıra İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu da hazır bulundu. Olaya ilişkin görüntüleri basınla paylaşan avukat Bozyurt, “Kısıtlı görüntülerden bile anlaşılıyor ki bu planlı bir saldırı. Saldıranlar Hakan’ı tanıyor. Gayet soğukkanlı davranıyorlar” dedi. Avukat Cingil ise süreç esnasında yaşanan çarpıcı ayrıntılara dikkat çekti. Saldırıya ilişkin tutanaklardan ilk işlemin 17 saat sonra yapıldığını belirten avukat Cingil, “Bu süre, bizlerin ‘Hakan Tosun’a ne oldu’ sorusunu sormamızla örtüşüyor. Demek ki, bizlerin bu soruyu sorması sonrasında harekete geçildi” ifadelerini kullandı.

‘ŞÜPHELİ SANIK OLARAK DİNLENMİŞ’

“Süreçte ihmal mi yoksa kasıt mı olduğuna savcılık karar verecek ama sürecin ciddiyetsizlik içerisinde yürütüldüğü çok açık” diyen avukat Cingil, sözlerine şöyle devam etti: “Olayı gören 10’dan fazla tanık var. Yalnızca üçü dinlendi. Öte yandan üç şüpheliden ikisinin önce gözaltına alınmadığını, telefon ile karakola davet edildiğini görüyoruz. Olay sırasında eylemin içinde bulunan üçüncü kişinin karakolda tanık olarak dinlendiğini öğreniyoruz. Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Hakan’ın ‘yok’ denilen çantası günler sonra karakolda bulundu, manidar. Kimliği ve cüzdanı halen kayıp. Kayıtlarda aralıklarla yapılan iki saldırı görüyoruz. Belki de öncesinde bir saldırı daha var. Tosun’u anmak için olay yerine giden arkadaşları, Hakan’ın küpesini olay yerinde buluyor. Böyle olaylarda en kritik evre, olay yeri incelemesidir, tüm delil ve bulguların edinilmesidir. Eğer bu evre doğru yapılsaydı, bugün biz bunları konuşmak zorunda kalmazdık.”