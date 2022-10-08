Sokak ortasında ilginç anlar: Çantasıyla çevredekilere saldırdı, gözaltına alındı

Eskişehir'de, tramvay durağında elindeki çantasıyla çevredekilere saldıran ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Deniz Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA
08 Ekim 2022 Cumartesi, 17:47
Sokak ortasında ilginç anlar: Çantasıyla çevredekilere saldırdı, gözaltına alındı
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Odunpazarı ilçesi İkieylül Caddesi’ndeki çarşı tramvay durağında Deniz Ö., elinde taşıdığı çantasıyla etraftakilere vurmaya başladı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, araya girmeye çalışanlara rağmen saldırısını sürdüren kadın, caddedekilerin tepkisini çekti.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Deniz Ö., sağlık kontrolünün ardından Emniyet'e götürüldü.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Deniz Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 


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