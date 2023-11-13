Sokak ortasında kanlı infaz: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde eşi ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişiye sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs, 2 sokak ileride intihar etti. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokak’ta, saat 14.00 sıralarında; kendisini aldattığından şüphelendiği karısı Ö.Ö. ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyi takip eden H.Ö., yanında getirdiği uzun namlulu silahla rastgele ateş etti.
AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ
Çocuğunun gözü önünde kurşunların hedefi olan iki çocuk annesi kadın ve kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen E.Ü. kanlar içinde yerde kaldı. Olay yerinden kaçan saldırgan, 2 sokak ileride aynı silahla intihar etti.
Ağır yaralanan kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI
Çevre sakinleri tarafından koruma altına alınan çocuk, yiyecek içecek ikram edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. İki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.
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