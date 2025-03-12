Sokak ortasında katletmişti... İlknur Çetin'in katili Ali İhsan Kaya için karar!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 17:55

Güncelleme: 12.03.2025 - 17:56

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 25 Nisan 2024'te saat 09.00 sıralarında Ali İhsan Kaya ile İlknur Çetin arasında sokakta iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Kaya, yanındaki bıçakla otel personeli olan Çetin'i bıçakladı. İki el, bilek, göğüs ve başına bıçak darbeleri alan İlknur Çetin, kanlar içinde yere yığıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Elektrikli bisikletle kaçan şüpheli, bir süre sonra Atatürk Caddesi'nde yakalandı. Sağ bacağı aksayan Ali İhsan Kaya, hastaneye götürüldü. Kaya'nın bacağının kırık olduğu belirlenip, alçıya alındı.

Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen Kaya, işlemlerinin ardından tutuklandı. Ali İhsan Kaya'nın cinayetin ardından kaldığı aparta girip, kıyafetini değiştirdikten sonra dışarıya çıktığı anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede; Ali İhsan Kaya'nın 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamede; Kaya'nın İlknur Çetin'i belli aralıklarla takip ettiği, olaydan 1 hafta önce satın aldığı bıçakla çeşitli yerlerinden yaralayarak ölümüne sebebiyet verdiği anlatıldı.

İddianamede, Adli Tıp Raporu'nda da İlknur'un ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanması ile gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği vurgulandı. Kaya'nın olaydan bir hafta kadar önce bıçağı satın alarak öldürmeyi tasarladığı, olay günü de bıçağı kontrol ederek, İlknur Çetin'in yanına gittiği iddianamede yer buldu.

SAVCI, İLK DURUŞMADA MÜTALAASINI VERDİ

Ali İhsan Kaya'nın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına 8 Ocak'ta Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Savcı, ilk duruşmada mütalaasını verip, sanık Kaya için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Kaya ile avukatlar katıldı. Otel çalışanı 2 tanık ve İlknur Çetin'in eski eşi Z.Ç. duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmayı, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ile CHP Menteşe İlçe Başkanı Sibel Koç Balı da takip etti.

'GÖZÜMÜN ÖNÜNDE BOĞAZINI KESTİ, HİÇBİR ŞEY YAPAMADIM'

Duruşmada otel çalışanı tanık S.K., "Cinayet gözümün önünde işlendi. Önce kavga ediyorlar sandım. Sonra tekrar ses duyunca arkama dönüp baktım, kadını yere yatırmış. Müdahale edeyim diye koştum. Baktım elinde bıçak var. Hiçbir şey yapamadım. Sonra boğazını kesti" diye konuştu.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan otel çalışanı tanık G.A. da "İlknur'la birlikte yürürken sanık seslendi, 'Bir şey konuşabilir miyiz?' diye. Arkamı döndüm gittim. Aralarındaki konuşmayı duymadım. Sonra sesler duyunca arkamı döndüm olay olmuştu" dedi.

İlknur Çetin'in eski eşi Z.Ç. ise "Sanık Ali İhsan Kaya'yı tanımıyorum. Olay olunca yurt dışındaydım, duyunca geldim. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Savunma yapan sanık Ali İhsan Kaya, "Otel çalışanı S.K.'nin söyledikleri gibi bir şey yok. İkimiz yere düştük, bıçağı elinden almaya çalıştım. Boğazını kesmedim. Boğazında bıçak darbesi yok. Çok pişmanım. Olayın bu duruma gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Cezaevinde psikologlar durumu çok iyi biliyor. Olayın bu duruma geleceğini bilmiyordum. Oraya gittiğim ve onunla görüşmek istediğim için pişmanım. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Ali İhsan Kaya'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi, indirim uygulamadı.