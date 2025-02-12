Viranşehir'de muhtarı öldürenlere ağırlaştırılmış müebbet cezası

Yayınlanma: 12.02.2025 - 23:02

Güncelleme: 12.02.2025 - 23:02

Urfa Viranşehir'deki muhtar Behçet Şenbayram cinayeti davasında mahkeme, cinayeti işleyen zanlılar Nadir Çamlıbel ve Ahmet Al ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde muhtar Behçet Şenbayram, 29 Mart 2023'te evine giderken kapısının önünde silahla vurularak öldürülmüştü. Viranşehir Adliyesi'nde görülen cinayet davasında mahkeme, cinayeti işleyen Nadir Çamlıbel ve Ahmet Al ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası cinayeti azmettirdiği tespit edilen muhtarın babası Hidayet Şenbayram ve kardeşi Necmettin Şenbayram ise 24'er yıl hapis cezası verdi.