Adana'da arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis

Yayınlanma: 14.02.2025 - 11:04

Güncelleme: 14.02.2025 - 11:04

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Atilla Cücü (65) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak Karataş ilçesinde otogarda değnekçilik yapan Murat Arlı'yı, Atilla Cücü'nün öldürdüğünü bildirerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık Cücü, savunmasında, Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi'ndeki sahilde 10 Mart 2024'te battaniyeye sarılı cesedi bulunan Murat Arlı (61) ile aralarında husumet olmadığını öne sürerek, "Ben arkadaşımı bilerek öldürmedim. Kendisini itekledim ve düştü. Sadece bir kazaydı. Benim bu olayda bir suçum yoktur. Çok pişmanım." ifadesini kullandı.

Maktulün oğulları müşteki Doğukan ve Mert Arlı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Adana'nın Karataş ilçesindeki otogarda değnekçilik yapan Murat Arlı'nın, 16 Aralık 2023'te kaybolması üzerine ailesi durumu polise bildirmişti.

Tabaklar Mahallesi'ndeki sahilde 10 Mart 2024'te battaniyeye sarılı cesedi bulunan Arlı'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan arkadaşı Atilla Cücü hakkında, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.