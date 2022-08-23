Sokak ortasında kılıçla yürüyen ve paniğe neden olan 3 şahıs set ekibi çıktı
Eskişehir’de gündüz vakti sokak ortasında kılıçla yürüdüğü iddia edilen ve sosyal medya platformlarında paniğe neden olan 3 şahısın set ekibi olduğu öğrenildi.
Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan bir video gündem oldu. Paylaşılan videoda, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahsın sokak ortasında kılıçla yürümesi tepkilere yol açtı.
Yapılan açıklamayada, “Eskişehir’de yabancı uyruklu üç şahıs, gündüz vakti ellerinde kılıç ile yürüyor “ şeklinde paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, videoda yer alan kişilerin TRT tarafından Eskişehir’de çekilen “Mahsusa Trablus” dizisinin ekibi olduğu belirtildi..
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre de olayla ilgili araştırma yapıldığı ve bahsi geçen 3 şahsın set ekibi olduğu doğrulandı.
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