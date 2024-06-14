Sokak ortasında köpeğe kürekle saldırı!

Yayınlanma: 14.06.2024 - 00:14

Güncelleme: 14.06.2024 - 00:18

Aydınlar Mahallesi’nde pazartesi günü M.Ş. isimli şahıs, sokakta bulunan köpeğe acımasızca kürekle vurarak şiddet uyguladı.

Köpeğin şiddete maruz kaldığı anlar, çevrede bulunan kamera kayıtlarına yansıdı. Sokak köpeğine yapılan şiddetin ardından hayvanseverler ve Borçka halkı tepki gösterdi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan’ın da aralarında bulunduğu grup, belediye binası önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Hayvanseverler yaptıkları açıklamada, hayvanların yaşama hakkı olduğunu ve işkence edilemeyeceğini belirtti.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sokak köpeğine defalarca kürekle vuran vatandaş için suç duyurusunda bulunulduğu ve yaralı olan köpeğin tedavisinin devam ettiği bildirildi.