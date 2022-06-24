Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde 2 kişi arasında sokak ortasında çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Olayda silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA
24 Haziran 2022 Cuma, 09:02
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
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Olay, saat 01.10 sıralarında Çaycuma'ya bağlı Perşembe beldesinde meydana geldi. Sokak üzerinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü.

C.Y. silahı çıkarıp Serkan Albayoğlu’na ve yanında bulunan A.O.’ya ateş açtı. Serkan Albayoğlu alnından yediği kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken yaralı olan A.O. olay yerine gelen ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

C.Y. ise olaydan sonra ekiplere teslim oldu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı. Hayatını kaybeden Albayoğlu’nun cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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