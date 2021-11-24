Sokak ortasında silahlı saldırı

Adana'da sokakta yürürken kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Kenan Palas, bacağına isabet kurşunla yaralandı.

(DHA)
24 Kasım 2021 Çarşamba, 08:17
Sokak ortasında silahlı saldırı
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Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Kenan Palas, iddiaya göre yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Palas, sol bacağına isabet kurşunla yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Palas'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.


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