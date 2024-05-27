Sokak ortasında silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

Adıyaman’da 4 kişi kimliği belirsiz şahısların silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan 4 kişi darp neticesi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 17:25
Sokak ortasında silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Eskisaray Mahallesi 703 Sokak içerisinde bulunan iş yerlerinde oturan 4 kişi kimliği belirsiz yaklaşık 10 şahsın saldırısına uğradı.

Bıçak ve silahlarında kullanıldığı kavgada 4 kişi darp neticesi yaralandı. Kavgaya karışan şahıslar olay yerinden hızla kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. Darp neticesi yaralanan 4 kişiye ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Polis ekipleri olaya karışan ve daha sonra kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


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