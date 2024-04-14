Adıyaman'daki taşlı ve sopalı kavgada 3 tutuklama
Adıyaman'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı sonrası peş peşe açıklamalar!
- Teleferik kazasının sebebi ortaya çıktı!
- Hakan Ural'ın 'İran-İsrail' yorumu gündem oldu
- CHP'li Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!
- Sözleşmeyi sonlandırmışlardı: İGA'dan açıklama geldi
- Saldırının ardından Çin'den ilk açıklama
- YSK'den 'Kütahya' kararı!
- 1 Ocak'ta başlıyor... İşte yeni düzenleme
- ‘Yanıta Savaş Kabinesi karar verecek’
- Evren Barış Yavuz için karar verildi!