Sokak ortasında tacize uğrayıp darbedilen Damla: Artık yüzümün sol tarafını hissetmiyorum

Yayınlanma: 08.03.2025 - 13:03

Güncelleme: 08.03.2025 - 13:03

Olay, 5 Mart'ta Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Damla Korkmaz (30), yolda yürüdüğü sırada S.A.'nın sözlü tacizine uğradı. S.A., kendisine cevap vermeyen Korkmaz'ı darbetti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Damla Korkmaz'ın darp sonucunda elmacık kemiği kırıldığı belirtildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 7 Mart'ta S.A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen ve 12 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SALDIRIDAN SONRAKİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Hastanede tedavisi süren Damla Korkmaz, sosyal medya hesabından darp sonrası yüzünün fotoğrafını paylaşıp, "Olay 05.03.2025 tarihinde sokakta yürürken ilk önce bir şey dedi, kulaklığım olduğu ve korktuğum için görmezden geldim. İkinci defa bir şey deyince sesi kısıp pardon ne dedin, dedim. Ücretin ne kadar, deyince tekrar pardon anlamadım, dedim. Burası Atakent mi dedi. Ben ilk söylediğin ne deyince, etek giydiğine göre ücretin ne kadar deyip bana yönelince ben de kendimi korumak amaçlı vurdum. Ardından dönüp yumruk atarak yüzümün sol tarafında kırıklar oluştu. Ameliyat oldum ve platinler takıldı. Artık yüzümün sol tarafını hissetmiyorum. Psikolojik olarak kötü durumdayım, artık uyuyamıyorum. Kırıklarım sebebiyle yemek yiyemez hale geldim. Tek isteğim bu süreç boyunca destek olmanız" dedi.