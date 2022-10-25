Sokak ortasında yaşandı! İç çamaşırına kadar soyup...

25 Ekim 2022 Salı, 07:00

Feci olay, dün akşam (24 Ekim) saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi tarihi Büyük Saat yakınında meydana geldi.

Bir grup, yakınları olan kıza mesaj attığını iddia ettikleri bir genci sokak ortasında yakalayıp darbetmeye başladı.

JİLETLE YÜZÜNÜ KESTİLER

Kızın ağabeyinin de bulunduğu öğrenilen gruptan bazı kişiler gencin üzerindeki kıyafetleri çıkarırken, bazıları ise yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Yere yatırılan gencin üzerine çıkan bir kişi ise elindeki jiletle gencin yüzüne kesikler attı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Grubun, genci iç çamaşırı ile kalana kadar soyması, darp etmesi ve yaralaması, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, soruşturma başlattı.

ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Polis, saldırganların ve darp edilen gencin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kalabalık tarafından darbedilen ve ismi henüz tespit edilemeyen gencin, olayın ardından polise şikâsyette bulunmadığı öğrenildi.