Adana'da bir evin bahçesinde el bombası bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evin bahçesinde patlamamış el bombası bulundu. Polis, incelemek üzere el bombasına el koydu.

İHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 09:08
Adana'da bir evin bahçesinde el bombası bulundu
Abone Ol google-news

Adana’da bir evin bahçesinde patlamamış el bombası bulundu. 

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ev sahibi, bahçesinde el bombasını fark edince polise haber verdi. Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı ilk incelemede el bombasının patlamamış olduğunu belirledi. 

El bombasının evin bahçesine hangi amaçla kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor. 


Adana el bombası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler