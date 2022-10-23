İstanbul'da Sırp modele Sladana Milojev'e cinsel saldırı iddiası
Sırp model Sladana Milojev (24), arkadaşının doğum gününü kutlamak için geldiği İstanbul'da cinsel istismara uğradığı iddia edildi.
İspanyol model arkadaşının doğum gününü kutlamak için 16 Eylül'de İstanbul'a gelen Sırp model Sladana Milojev (24), Beşiktaş'ta bir otele yerleşti.
Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre,17 Eylül gecesi arkadaşlarıyla birlikte lüks bir gece kulübüne giden Sırp model, iddiaya göre içtiği ilk bardaktan kısa bir süre sonra kendisinden geçti.
Ertesi gün gözlerini bir erkek arkadaşının evinde açan Milojev, uyandığında ise çıplaktı ve istismara uğramıştı.
Yaşananları hatırlamaya çalışan Milojev, evdeki arkadaşına durumu sorduğunda tepkiyle karşılaştı.
Bunun üzerine polis merkezine giden Milojev cinsel saldırıya uğradığını belirterek şikâyetçi oldu.
Rapor alınmak üzere hastaneye götürülen genç kadının, kıyafetleri ise inceleme altına alındı.
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