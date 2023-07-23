Sokak ortasında yine kadına şiddet: Döverek bayılttı, sürükleyerek arabaya bindirdi

Yayınlanma: 23.07.2023 - 17:16

Güncelleme: 23.07.2023 - 17:21

İstanbul Piri Reis Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre bir kadınla tartışan şahıs, kadını döverek bayılttı. Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını gören yurttaşlar olaya müdahale etmek istedi.

KADINI SÜRÜKLEYEREK ARABAYA BİNDİRDİ

Yurttaşların seslenmesine kızan şüpheli şahıs küfür etmeye başladı. “Yarın sabah sizin için geleceğim” diyerek tehditler savuran şahıs, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirdi. Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Geçen günlerde İstanbul’da bir taksici daha fazla para talep ettiği yabancı uyruklu kadını sokak ortasında darbetmişti.