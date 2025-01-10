Sokak röportajı ile gündem olmuştu! Cuma pazarının Pamuk Nine'si Cumhuriyet TV'de

Yayınlanma: 10.01.2025 - 16:57

Güncelleme: 10.01.2025 - 17:11

Üsküdar'da semt pazarında yapılan bir sokak röportajındaki "Geldim tezgahıma kimseye minnet etmeden. 11 bin 500 lira para alıyorum, 7 bin 500 kiraya veriyorum" sözleri ile gündem olan 93 yaşındaki Naime Kaçar'ı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tezgahı başında ziyaret etmişti.

Dedetaş'ın ardından Naime Kaçar'ı evinde ziyaret eden Üsküdar Belediyesi yetkilileri Naime Kaçar'a, bir yıl boyunca aylık 14 bin lira kira, 2 bin lira fatura yardımı yapacak.

Kaçar'a ayrıca 5 bin lira alışveriş desteği yapıldı. Üsküdar Belediyesi'nden alınan bilgiye göre Kaçar, temizlik ve yemek desteği istemedi.

Naime Kaçar'ı evinde ziyaret eden Cumhuriyet TV ekibi, temzilik ve yemek desteğini reddetmesinin sebebini sorduğunda Kaçar, "Yürüyebiliyorum, evimde yemek ve temizlik yapabilirim. Kirama yardım ettiler. Allah onlardan razı olsun. Ben fazlasını istemem" dedi.

ÜSKÜDAR'IN PAMUK NİNE'Sİ!

Belediyeden kira desteği almaya başladıktan sonra pazar tezgahında çalışmayı bırakan Kaçar, olayın ardından alışveriş yapmak için pazara giderek arkadaşlarıyla "helalleştiğini" söyledi.

Kaçar, "Oradakilere benim adımı sorsan hiçbiri bilmez. Herkes bana 'Pamuk Nine' der" ifadelerini kullandı.

Üsküdar semt pazarının nam-ı diğer Pamuk Nine'si ile Cumhuriyet TV izleyenleri için keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.