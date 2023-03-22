Sokak röportajı yapan 'muhabir': 'Neden kuduruyorsun?'
Yurttaşların cumhurbaşkanı adaylarının kim olduğuyla ilgili sokak röportajı yapan muhabir, bir yurttaşın "Tabiki de Kemal Kılıçdaroğlu" demesi üzerine sinirlendi. Muhabirin saldırgan konuşmalarına dayanamayan yurttaşın oradan uzaklaştığı görülürken, sosyal medya kullanıcıları videoya tepki gösterdi.
Millet İttifakı’nın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamasının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafında hareketlilik devam ediyor.
Araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerde Kılıçdaroğlu'nun oy yüzdesinin fazla çıkıyor olması AKP tarafını tedirgin ediyor. Öte yandan, sokak röportajları yapan muhabirler halkın nabzını ölçmeye çalışıyor.
İktidara yakınlığıyla bilinen Ahsen TV'nin kadın muhabirinin sokakta röportaj yapmak istediği bir yurttaş, seçimde hangi adayı destekleyeceği yönündeki soru üzerine "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim" yanıtını verdi.
"AT GÖZLÜĞÜNÜ ÇIKARSANA"
Bunun üzerine sinirlenen muhabir, yurttaşın söylediklerini dinlemeyip susturmaya çalıştı. Muhabirin, kadın yurttaşın "Ülkenin durumu ne halde görüyoruz" demesi üzerine "Ne görüyoruz? Kendinden örnek ver, başkalarından örnek verme. Başkaları kendi adına konuşsun. Sen kendi adına konuş; ne durum var. Kendini düşünmüyorsun, yalan söylüyorsun. Algı ile konuşuyorsun" ifadelerini kullandığı görüldü.
Yurttaşı konuşturmayan muhabirin "Yavrucum sen cevap veremiyor musun; niye sinirleniyorsun? Neden kuduruyorsun?" gibi tahrik edici sözler sarfetmesi tepki çekti.
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