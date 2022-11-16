Sokak röportajında akılalmaz ekonomi yorumu: "Hayat berbat ama bu hayatı hiçbir yerde bulamazsınız"

16 Kasım 2022 Çarşamba, 17:27

Cumhuriyet TV ekibinin İstanbul Ümraniye'de yaptığı bir sokak röportajında mikrofona konuşan bir yurttaş, Türkiye'deki hayatın hiçbir yerde olmadığını ve yurtdışındaki ülkelerin Türkiye'yi kıskandığını iddia etti.

"TAYYİP ERDOĞAN GÖKLERİ DELDİ, YERLERİ DELDİ..."

Yurttaşların AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıskandığını belirten kadın, "Hayat berbat ama bu hayatı hiçbir yerde bulamazsınız! Ne derlerse desinler, Türkiye ile oynuyorlar. Dış ülkeler bizi kıskanıyor. Tayyip Erdoğan'ı çekemiyorlar. Pahalılık var ama kimse 'Ben açım' demesin. Erdoğan daha ne yapabilir ki... Türkiye'nin bir yere gelmesini istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Aç olduğunu söyleyen yurttaşlara da "inanmadığını" belirten kadın, okula aç giden çocukların da "olmadığını" iddia etti.

Avrupa'daki insanların Türkiye'dekilerden daha kötü olduğunu söyleyen şahıs, sözlerine şu şekilde son verdi: