Sokak röportajında akılalmaz ekonomi yorumu: "Hayat berbat ama bu hayatı hiçbir yerde bulamazsınız"
Cumhuriyet TV ekibinin İstanbul'da yaptığı sokak röportajında kameramıza konuşan bir yurttaş ekonomi ile ilgili "yorumlarını" dile getirdi ve Türkiye'de kimsenin aç olmadığını iddia etti.
Cumhuriyet TV ekibinin İstanbul Ümraniye'de yaptığı bir sokak röportajında mikrofona konuşan bir yurttaş, Türkiye'deki hayatın hiçbir yerde olmadığını ve yurtdışındaki ülkelerin Türkiye'yi kıskandığını iddia etti.
"TAYYİP ERDOĞAN GÖKLERİ DELDİ, YERLERİ DELDİ..."
Yurttaşların AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıskandığını belirten kadın, "Hayat berbat ama bu hayatı hiçbir yerde bulamazsınız! Ne derlerse desinler, Türkiye ile oynuyorlar. Dış ülkeler bizi kıskanıyor. Tayyip Erdoğan'ı çekemiyorlar. Pahalılık var ama kimse 'Ben açım' demesin. Erdoğan daha ne yapabilir ki... Türkiye'nin bir yere gelmesini istemiyorlar" ifadelerini kullandı.
Aç olduğunu söyleyen yurttaşlara da "inanmadığını" belirten kadın, okula aç giden çocukların da "olmadığını" iddia etti.
Avrupa'daki insanların Türkiye'dekilerden daha kötü olduğunu söyleyen şahıs, sözlerine şu şekilde son verdi:
- İstediğiniz yere gidin görün.
- Hayat berbat ama bu rahatlığı hiçbir yerde bulamazsınız.
Video Haberler
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandırdı
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Talimat gelince...'
- Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak' için tarih verdi
- Dolarda tsunami geliyor!
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- O 'güllerin' sırrı çözüldü
- Yeni Akit'ten Kılıçdaroğlu'na davet
- 'Keşke söylememiş olsaydım...'
- İşte 'Taksim' bombacısının yeni görüntüleri